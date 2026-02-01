「楽天春季キャンプ」（１日、金武）前田健太投手（３６）が初日にブルペン入り。１８球を投げ込んだ。アップを終えると午前１１時１１分に１番乗りでブルペンに登場。待ち構えていた三木監督からボールを受け取ると、直球を中心に熱の入った投球を披露した。「一番最初に準備ができたので、結果的に一番最初になりましたけど、気持ち良く投げることができましたし、思っていたよりも力が入ってしまったんですけど、いいプ