前ロッテの1軍チーフ守備走塁コーチの金子誠氏（50）がGAORASPORTSの日本ハム春季キャンプ中継でゲスト解説。昨季までの“敵目線”で2年目の内野手を称えた。内野陣のノックが始まると、山県秀内野手（23）の動きに注目が集まった。同じく解説のOB稲田直人氏（46）が「内野手に欠かせない選手になった」と名指しで称えた。山県はルーキーイヤーの昨季開幕こそ2軍スタートだったが、84試合に出場。堅守と意外性の打撃で活躍