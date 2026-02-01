米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」が１月３１日（日本時間２月１日）に放送され、インターナショナル王者のオカダ・カズチカ（３８）がアダム・プリースト（２９）の挑戦を退けて防衛に成功した。ＡＥＷマットでの２０２６年初陣となったオカダは、ロッキー・ロメロとともに入場。ベルトは黒いケースに入れた状態でリングインした。ロッキーを介入させるなどダーティファイトで主導権を握ったものの、プリースト