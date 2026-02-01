舞台『私を探さないで』 2025年から2026年にかけて、映画やドラマで活躍が続く勝地涼。そして作品ごとに印象を変えながら、いま最も注目を集める俳優の一人となった河合優実。そんな二人が同じ物語の中でぶつかり合い、さらに小泉今日子が全体を引き締める役割を担っているのが、岩松了作・演出の舞台『私を探さないで』だ。物語の出発点は、"失踪"である。結婚が決まり、報告のために地元へ戻った古賀アキオ(勝地)は、高校時