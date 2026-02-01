【モデルプレス＝2026/02/01】SUPER EIGHTの大倉忠義が2月1日、都内で開催された『アイドル経営者』（講談社）発売記念会見に出席。SUPER EIGHTのグループとしての強みを明かす場面があった。【写真】大倉忠義、親子初共演の様子◆大倉忠義、メンバーには書籍渡せず「恥ずかしくて」初の著書が発売される今の気持ちを大倉は「小さい頃から、父親の本棚の中にはいろんな本が並んでいたんですけれども、わからないなりに読んでいた記