１１年ぶりに日本球界に復帰した楽天・前田健太投手（３７）が１日、沖縄・金武キャンプに参加し、ブルペン入りした。キャンプ初日。午前１１時１１分にブルペンに一番乗りで足を運んだ。捕手を座らせて直球とツーシームを交えて１８球。日米通算１６５勝右腕は「一番先に準備ができたんで、結果的に最初になりましたけど、気持ちよく投げることができましたし、少し力が自分が思ってたよりも入ってしまったんですけど、いいプ