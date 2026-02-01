第４７回（２０２５年度）ヨコハマ映画祭が１日、神奈川・関内ホールで行われ、「国宝」で助演男優賞を受賞した舞踏家で俳優の田中泯が出席した。「国宝」で女形の人間国宝、小野川万菊を迫真の演技で見せた。撮影を振り返り「コチコチにあがって不安で。地獄、こわさの中での快楽のようだった」。俳優の世界に飛び込んで２３年。演じることについて「人間のことが、こよなく好き。本気でその人になろうとするという行為がお