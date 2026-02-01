昨季まで巨人の２軍監督を務め、今季からオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）」に就任した桑田真澄氏（５７）が、キャンプ初日となった１日、静岡・伊豆市の志田スタジアムで始動した。午前の練習では、投手陣のキャッチボールなどをじっくりと観察。昼食を挟み、午後の練習ではフリー打撃中にセンターの守備位置に入り、野手陣の動きに目を光らせた。その後の自主練習では二塁送球を行う捕手陣の投手