２月１日の東京９Ｒ・セントポーリア賞（３歳１勝クラス、芝１８００メートル＝１２頭立て）は、３番人気のラストスマイル（牡、美浦・本間忍厩舎、父ポエティックフレア）が、勝ってオープン入りを決めた。勝ち時計は１分４６秒７（良）。外の１０番枠から好スタートを決めて、そのまま２番手へ。逃げたフレイムスターを見る形で折り合い、直線で満を持して抜け出すと、そのまま押し切ってみせた。デビューからコンビを組み