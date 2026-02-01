スコアを1打でもよくしたいと願うゴルファーに「歓喜の相棒」となるクラブを販売するラズルダズルからNEWパターが登場。 ラズルダズルのパターといえば、ライ角とロフト角がセルフ調整できる機能が画期的。とくにライ角は、自分のアドレスに合った角度にすると距離感や方向性が抜群によくなる。 その便利機能を搭載したパターに、待望のクランクネック「CSP CRANK NECK」が、プロやアスリートゴル