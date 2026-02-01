［直前診断］ ＜４＞スノーボードフリースタイルスキーミラノ・コルティナ冬季五輪は６日の開幕が目前に迫っている。最後の調整を進める各競技の日本代表の選手やチームの仕上がり具合などをチェックする。アルペン三木にも期待ハーフパイプ（ＨＰ）は、男女ともに複数メダル獲得の期待がかかる。男子は今季ワールドカップ（Ｗ杯）で種目別首位に立つ戸塚優斗（ヨネックス）、昨季まで３季連続種目別総合優勝の平野流佳（