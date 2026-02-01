カセットこんろは、お鍋や焼肉などの調理はもちろん、防災用品としても使用できる大変便利なもの。ですが、使用方法を間違えると重大な事故につながるおそれがあります。独立行政法人製品評価技術基盤機構「NITE」の公式X（@NITE_JP）が、「カセットこんろの事故」を防ぐために注意喚起を行っています。【動画】ガス缶が破裂する実験動画過熱されたカセットボンベが破裂する事故も…NITE に通知があった製品事故情報では、2014年度