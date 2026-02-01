約1080万円！日産のメキシコ法人は2025年12月10日、ピックアップトラック「フロンティア」の特別仕様車「フロンティア V6 PRO-4X NISMO」を限定250台で発売しました。フロンティアは、往年の「ダットサントラック」をルーツとするピックアップトラックで、長年にわたり高い耐久性と実用性を武器に進化を続けてきた世界戦略車です。【画像】超カッコいい！ これが約1080万円の日産「“新”カクカク“本格四駆”」です！ 画像で