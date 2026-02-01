私（アイ）は夫のマサヒロと、2人の息子ハヤトとダイチの4人家族です。私たちはハヤトが希望するA中学に入れるように、家族総出で必死のサポートを始めました。しかし私たちの気持ちをよそに、ハヤトは裏切り続けます。警察沙汰になったり、夫の財布からお金を盗んだり。ハヤトはどんどん私たちの知らないハヤトになっていってしまったのでした。けれど、それに至ってしまったのはハヤトのせいでも受験のせいでもなく、ハヤトに過