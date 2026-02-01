◆ソフトバンク春季キャンプ（1日、宮崎）ソフトバンクの小久保裕紀監督が、先発ローテーションを狙う松本晴の取り組みを評価した。松本晴は初日からブルペン入りし、ジャスト100球を投げ込んだ。この姿を見ていた小久保監督は「今年はしっかり先発での準備をさせている。彼の場合は課題はスタミナとはっきりしている。球自体は一級品ですから。今日も多分一番球数を投げ込んでいたけど、自分の課題としっかり向き合いながら