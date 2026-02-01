¡Ö½é¤á¤Æ¤Î4·î»Ï¤Þ¤êÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×?ÌòËþ¥Ü¥Ç¥£?¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬2026Ç¯ÅÙ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤Î½é¤á¤Æ¤Î4·î»Ï¤Þ¤êÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬3·î7Æü(ÅÚ)¤ËÈ¯ÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢·ÇºÜ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î°ìÉô¤ò¥¢¥Ã¥×¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¤è¤¯È©¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿É½»æ¼Ì¿¿¤ä¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤á¤¯¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¯Ä¹¤¤µÓ¤ò¥¹¥é¥ê¤È¿­¤Ð¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃÀ¤Ê¥«¥ì¥ó