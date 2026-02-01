ソフトバンクの大津亮介投手（27）がキャンプ初日の1日、背番号「19」のユニホーム姿を初披露した。今季から背番号を「26」から「19」に変更。新しいユニホームに袖を通した大津は「『違和感ある』っていう人もいれば、『意外と似合ってる』って言ってくれる人もいる。僕は早く着たかったです」と笑顔だった。キャンプ初日からブルペンへ。捕手は座らせず、立たせた状態で26球を投じた。「（自主トレは）暖かい場所でやって