新潟県十日町市で1日午前、空き家の除雪作業をしていた男性2人が水の流れを利用して排雪する"流雪溝"に流される事故があり、行方不明になっています。警察と消防が捜索を続けていますが、午後2時現在も男性2人の発見には至っていません。1日午前11時20分ごろ、十日町市昭和町地内で「流雪溝に人が流された」と事故の目撃者から警察に通報がありました。事故があった現場はJR十日町駅付近の流雪溝で、男性2人は空き家の除雪作業をし