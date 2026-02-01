SUPER EIGHTの大倉忠義（40）が1日、都内で自身初の著書「アイドル経営者」発売記念会見に登壇した。2日に講談社から発売される同作はアイドルとしてもエンターテインメントの世界で活動しつつ、新たに立ち上げた「後進育成」のための会社でのトップとして幅広く活動する大倉が、自らに課す「45のルール」をまとめた一冊。発売を控え、大倉は「小さい頃から父親の本棚の本を分からないなりに読んでいた頃の記憶がありまして。まさ