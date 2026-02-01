TBS宇賀神メグアナウンサー（30）が1日、都内で行われた「上野東照宮節分祭“黒”福豆まき」に「一日巫女（みこ）」として登場、「“黒”福豆つかみゲーム」を行った。24年から3年連続の挑戦で、1分間で19粒、31粒と自己記録を更新してきたが今年は28粒。「練習では36粒まで行けたのに…」と悔しがり、TBS系「THE TIME，」で共演する安住紳一郎アナウンサー（52）には「28粒は伏せて報告します」と照れ笑いした。今年の願いを自