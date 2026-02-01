国際ジャーナリストでタレントのモーリー・ロバートソンさんが食道がんのため1月29日午前に死去した。63歳だった。オフィスモーリー公式サイトなどで1日、発表された。訃報を受け同日、元AKB48でタレントの高橋みなみ（34）がX（旧ツイッター）を更新し、モーリー・ロバートソンさんを追悼した。高橋は「ラジオこれ何？でモーリーさんに国際情勢について沢山、本当に沢山教えていただきました」と振り返り、「知識の量とユーモア