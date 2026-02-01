1日午前、霧島市の畑でほぼ全身の人の骨が見つかり、警察が捜査しています。 霧島警察署によりますと1日午前9時40分ごろ、霧島市国分敷根の畑で、畑の様子を見に来た男性が人の骨があるのを見つけ、110番通報しました。 人骨は、ほぼ全身とみられ性別などは分かっていません。 現場や周辺には身に着けていたと思われる衣服がありました。 現場はいまは使われていない畑で、骨は草むらの中にあったということです。現場周辺には