元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が、“別になんでもない日”の様子を公開し反響が寄せられている。北斗は３１日、インスタグラムに「別になんでもないいつもの日常のムービー！！」と書き出し、愛犬のブルドック・梅ちゃんと横並びになってじゃれ合う仲睦まじい様子をアップ。「面白くもおかしくもなくてごめんなさいね〜」と続け、「＃梅ちゃん＃ブルドック＃日常＃我が家＃愛犬」とハッシュタグを付けて投稿