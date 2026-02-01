巨人の松本剛外野手（３２）が１日、キャンプ初日に巧みなバットコントロールを披露した。日本ハムからＦＡ移籍した期待の新戦力。フリー打撃ではセンター中心に広角に鋭いライナーを連発し、２２年に首位打者を獲得した片りんをのぞかせた。