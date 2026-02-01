ＷＢＣメキシコ代表でソフトバンクのＡ・アルメンタ投手が１日、宮崎キャンプ初日からブルペン入り。捕手を座らせて、力強い球を投げ込んだ。今回のキャンプでは育成選手でただ一人Ａ組に抜てき。倉野投手コーチも「めちゃくちゃいいですよ」と、身長１８５センチの２１歳の潜在能力を高く評価している。小久保監督は「メキシコ代表では中継ぎ予定なので、帰ってきてすぐ（先発起用）は無理。いきなり支配下は難しいかもしれな