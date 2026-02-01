【前後編の後編／前編を読む】「女のくせに夜勤なんかして」「46歳だけど2人産めます」婚活のプロをあ然とさせた「今年も絶対に結婚できない」人たち3組に1組が離婚するといわれ、婚姻全体の4組に1組が再婚といわれる昨今。だが「再婚率」が高いのは、女性は20〜30代前半まで。男性でも、30代に比べ40代までの再婚率はゆるやかに下がり、50代以降は厳しいものになっていく。男女ともに「幸せな再婚」を手にするにはどうしたらい