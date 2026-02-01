【前後編の前編／後編を読む】相談所入会3か月で“年収1000万円超”男性3人が求婚…30代シングルマザーに学ぶ「再婚活」術婚活のプロが解説「カウンセリング中に突然、私のプライベートに関することを聞いてくる人もいるんですよ。自身の結婚相手を探すためにここに来ているのに、なぜ平気で関係ない話をしたがるのか意味が分からない……」というのは、東京・青山の人気結婚相談所「マリーミー」代表でカリスマ婚活アドバイザ