「日本ハム春季キャンプ」（１日、名護）阪神からトレードで加入した島本浩也投手が、キャンプ初日からブルペン入り。真っすぐのみ３０球を投じた。「ずっと昔からそれでやっているので。初日は投げる。投げなかったことはないと思います」と、プロ１６年目の新天地でも不変の姿勢を貫いた。新たなユニホームには「楽しみにしていた」と笑顔。ブルペンでは新庄監督が後ろにいる時間もあったが「そうなんですか？」と気付かな