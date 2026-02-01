山下達郎が、ソロデビュー50周年企画として、ソロ1stアルバム『CIRCUS TOWN』の50周年記念盤を4月8日にリリースする。 （関連：山下達郎、竹内まりや、ラ・ムー……シティポップブームの知られざる立役者、“幻のシンガーソングライター” 滝沢洋一の功績） 本作のオリジナルは1976年12月25日にリリース、ニューヨーク／ロサンゼルスにてレコーディングされた