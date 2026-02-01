キヤノンギャラリーSは、写真家の野村恵子氏の写真展「龍宮」を3月26日（木）から開催する。 2020年、活動拠点を東京から自身のルーツである沖縄に移り住んだ野村氏。自然に寄り添う暮らしの中で、古来より島に伝わる海の神・龍神の伝承や、海の彼方にあり死者が還る理想郷とされる「ニライカナイ」を手がかりに、生命の循環と祈りを見つめ続けてきたという。 野村氏の表現の根底にある「生と死」をテー