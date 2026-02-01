チャンピオンシップ（イングランド2部）で首位に立つコヴェントリーに急ブレーキがかかった。1月31日にイギリスメディア『BBC』が伝えた。MF坂元達裕を擁するコヴェントリーは折り返し地点の23試合で勝ち点「51」を獲得。2部リーグが46試合制となった2004−05シーズン以降、2008−09シーズンのウルヴァーハンプトンに続いて、前半戦に勝ち点「50」以上、50ゴール以上（54）を同時に記録した史上2番目のチームになっていた。