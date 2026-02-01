アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、イングランド代表FWブカヨ・サカの状態に言及した。クラブ公式サイトが伝えている。プレミアリーグ第24節が1月31日に行われ、アーセナルはリーズと対戦。27分にマルティン・スビメンディが先制点を決めると、38分にはオウンゴールで、69分にはヴィクトル・ギェケレシュが、86分にはガブリエウ・ジェズスが、追加点を挙げ、4−0で快勝。アーセナルにとってはリーグ戦4試合ぶりの白星