フェイエノールトの上田綺世は今季、リーグ戦19試合で18ゴールと圧倒的な得点力を見せつけている。実現の可能性は別にして、世界最高峰リーグのクラブにうってつけの補強との見方があっても不思議ではない。英メディア『Sunderland Echo』は１月31日、生成AIの「Grok」にサンダーランドに適した補強は誰かを質問。そのひとりに、日本代表のエースストライカーの名前があげられた。23節終了時点でプレミアリーグ11位につける