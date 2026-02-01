網走市とオホーツク流氷館は、2026年2月1日午後0時半に流氷が海岸につき、船舶が航行できない状態であることが確認されたとして、網走で流氷接岸初日を発表しました。平年よりも3日早く、去年より16日早いということです。流氷接岸初日となった網走は、これから本格的な流氷のシーズンを迎えます。