別府大分毎日マラソンは1日、大分市高崎山うみたまご前からジェイリーススタジアムまでのコースで行われ、吉田祐也（GMOインターネットグループ）が速報タイム、2時間6分59秒で日本人トップの2位に入った。黒田朝日（青学大）は2時間7分3秒で3位。吉田、黒田は日本陸連が定める条件を満たし、2028年ロサンゼルス五輪の代表選考会「グランドチャンピオンシップ（MGC）」（27年秋）の出場権を獲得した。ゲタチョウ・マスレシャ（