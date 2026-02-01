俳優の鈴木亮平(42)が1日、自身のXを更新。ドラマで共演中の人気ミュージシャンとの2ショットを投稿し、ファンから喜びの声が上がった。鈴木は主演ドラマのTBS日曜劇場「リブート」について「リブートで、あなたのGOOD DAYな日曜日を締めくくってください」と呼びかけ。さらに、同作で共演中の人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」藤澤涼架との2ショットを公開し、「霧矢役の藤澤涼架くんと」とつづっていた。「GOOD DAY」はミセ