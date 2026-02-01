国際ジャーナリストでタレントのモーリー・ロバートソンさんが食道がんのため1月29日午前に死去した。63歳だった。オフィスモーリー公式サイトなどで1日、発表された。訃報を受け、元NHKアナウンサーでジャーナリスト堀潤氏（48）が同日、X（旧ツイッター）を更新し、モーリー・ロバートソンさんを追悼した。堀氏は「モーリーさん！！！！！！そんなの嫌です。。。もっとお話聞かせていただきたかったし、一緒に発信しましょうって