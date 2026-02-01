1月31日、元日本テレビアナウンサーの永井美奈子がInstagramを更新。懐かしの女子アナたちとの舞台観劇ショットを披露し、ファンから歓声があがっている。永井は《アナウンサーの先輩にお誘い頂き朗読品川心中を拝聴しに参りました》とつづり、フジテレビの元アナウンサーで現在は報道局で働く阿部知代と、元フジテレビアナウンサーでフリーの吉崎典子が出演した『朗読劇品川心中』を観劇したことを報告。続けて《先ず