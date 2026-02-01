ドジャース・大谷翔平投手（３１）のＷＢＣで?野手専念?をロバーツ監督が明言したことに韓国メディアが大歓迎している。同組プールＣの韓国は大谷の二刀流の動きに神経をとがらせてきたが、１月３１日（日本時間２月１日）にロバーツ監督が「ＷＢＣでは投げない。彼自身の判断だ」と登板しないことを明かした。これに対して「スポーツドン」は「指名打者だけで投手ではないのは韓国に好材料だ。韓国戦に先発と見られる菊池、菅