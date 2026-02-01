「ハリー・ポッターと炎のゴブレット 」(2005年)、「THE BATMAN-ザ・バットマン-」(2022年)などで知られる俳優ロバート・パティンソン（39）の1歳10カ月になる娘は、父の出演作をすでにほとんど見たのだという。モデルのパートナー、スキ・ウォーターハウスとの間に、名前は公表されていない娘がいるロバートは、娘が悪いことをした時には自分の映画を見せると冗談を飛ばした。