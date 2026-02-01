首位争いを繰り広げるシント＝トロイデンはシャルルロワに0-2で敗れたベルギー1部シント＝トロイデンは第23節でシャルルロワと対戦し、0-2で敗れてリーグ戦5試合ぶりの黒星を喫した。日本人選手7人が先発したシント＝トロイデンだったが、序盤の一発退場が大きく試合を左右することとなった。4連勝中でロイヤル・ユニオン・サン＝ジロワーズと激しい首位争いを繰り広げているシント＝トロイデンは、ホームでのこの試合も勝利が