俳優の筧美和子が、第1子妊娠を自身のインスタグラムで発表した。【写真】第1子妊娠を発表筧美和子からのメッセージ全文昨年3月に一般男性との結婚を発表していた筧。この日、自身のインスタグラムにて「この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々を過ごしております」と発表した。つづけて「日頃より支えてくださっている皆さまに、心より感謝申し上げます