山下達郎のソロデビュー50周年企画として、1stソロアルバム『CIRCUS TOWN』の50th Anniversary Editionが4月8日にリリースすることが決定した。【写真】名盤『SONGS』を制作したシュガー・ベイブのメンバーショット『CIRCUS TOWN』のオリジナルリリースは1976年12月25日。ニューヨーク、ロサンゼルスにてレコーディングされた。このたび、24年ぶりに最新リマスタリングが施され、ボーナストラックとしてオリジナルマスターで「