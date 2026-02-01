読売テレビは、8日午後4時から『漫才Lover』を放送する。【番組カット】人気漫才師が集結！「激白！コンビの掟」テーマにトークMCのブラックマヨネーズのもと、NON STYLE、ガクテンソク、吉田たち、さや香、カベポスター、たくろう、エバースの人気漫才師7組が珠玉のネタを披露する。恒例の企画コーナーには、NON STYLE、ガクテンソク、ミキ・昴生、吉田たち、さや香、カベポスター、エバースが参加。「激白！コンビの掟」と