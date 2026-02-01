女優の黒柳徹子（92）が1日、MCを務めるテレビ朝日「祝！徹子の部屋50周年記念関根勤・小堺一機と見るベストセレクション」（前10・00）に出演。「素敵だな」と思ったゲストをぶっちゃける場面があった。2日で放送50周年となる「徹子の部屋」の特番で、関根勤、小堺一機をゲストに迎え、これまでの50年の歴史をVTRで振り返った。関根は「いろいろな人が出てますね」としみじみ。黒柳も「そうですね、面白いですね。私も凄