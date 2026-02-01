国内リーグでは4位につけ、ヨーロッパリーグではリーグフェーズ首位でベスト16進出を決めるなど充実のシーズンを過ごすリヨン。フランスを代表する名門ではあるが、この結果はちょっとしたサプライズだったかもしれない。昨夏にはベテランFWアレクサンダル・ラカゼットがチームを去り、MFラヤン・チェルキもマンチェスター・シティへ、FWジョージズ・ミカウタゼはビジャレアルへ移籍するなど、リヨンは頼れる主力を数枚失った。1億