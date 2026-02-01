31日、オランダ1部のAZはRB大宮アルディージャから20歳のDF市原吏音の獲得を発表した。RB大宮での80試合に加え、世代別日本代表でも活躍してきたセンターバックだ。1月に開催されたU-23アジアカップでも主将としてチームを牽引し、優勝に貢献。勢いそのままに、エールディヴィジのAZへ活躍の場を移すことになった。オランダ『VoetbalPrimeur』も市原に注目しているが、AZのテクニカルディレクターを務めるマックス・ハイベルツ氏は