指揮官をシャビ・アロンソからアルバロ・アルベロアに代えたものの、先日のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ最終節でベンフィカに2-4で敗れるなどまだまだ不安定なところがあるレアル・マドリード。原因はいくつかあるだろうが、クラブOBのプレドラグ・ミヤトビッチ氏が指摘したのがリーダー不足だ。トニ・クロースやルカ・モドリッチといった経験豊富な選手が去ったこともあり、チームをまとめる存在が不足しているのかもし