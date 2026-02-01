お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が31日に自身のアメブロを更新。結婚式へ参加する夫に対する長女・こうめちゃんの可愛すぎる反応についてつづった。【映像】庄司智春、ミキティー＆5歳次女の2ショット公開この日、小原は「旦那さんと誠八を駅に送りました」と切り出し、夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木と次男・誠八くんの後ろ姿の写真を公開した。マックが向かったのは、「教え子の結婚式です」といい、こ