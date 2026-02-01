11年ぶりに国内復帰した楽天の前田健太投手(37)が1日、沖縄・金武町でキャンプイン初日の練習後に即席のサイン会を行った。金武町ベースボールスタジアム正面玄関前にファンが集結したのを確認すると、「前田さん、頑張ってください！」などの声援を浴びながら10分間で約100人のファンにペンを走らせ、初日を終えた。この日の練習では、キャッチボールなどで汗を流した後、投手陣一番乗りで公言通りにブルペン入り。三木監督